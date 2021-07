MMA, Dustin Poirier: “Si è fratturato a inizio round. Non si parla come ha parlato lui”. Conor McGregor: “Questa non è la fine” (Di domenica 11 luglio 2021) La fine meno attesa senza dubbio, è arrivata alla T-Mobile Arena di Las Vegas: l’UFC 264 si è chiuso con Conor McGregor a terra per la rottura di una caviglia e Dustin Poirier proclamato vincitore. Aveva dominato, il numero 1 dei pesi leggeri, fino al momento dello stop obbligato e del cruento momento in cui l’irlandese si è ritrovato senza più la possibilità di combattere. Queste le parole a caldo di The Diamond: “Si è fratturato all’inizio del round e poi ha peggiorato la situazione. Quando ha girato si è fratturato ulteriormente. Non si ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021) Lameno attesa senza dubbio, è arrivata alla T-Mobile Arena di Las Vegas: l’UFC 264 si è chiuso cona terra per la rottura di una caviglia eproclamato vincitore. Aveva dominato, il numero 1 dei pesi leggeri, fino al momento dello stop obbligato e del cruento momento in cui l’irlandese si è ritrovato senza più la possibilità di combattere. Queste le parole a caldo di The Diamond: “Si èall’dele poi ha peggiorato la situazione. Quando ha girato si èulteriormente. Non si ...

