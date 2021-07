Meteo, caldo in intensificazione e peggioramento in arrivo. Fino a 40 gradi in Sardegna (Di domenica 11 luglio 2021) I venti di Maestrale relativamente più freschi che stanno soffiando sull’Italia hanno posto fine alla forte ondata di calore osservata nei giorni scorsi, e per gran parte del Paese la giornata trascorrerà... Leggi su feedpress.me (Di domenica 11 luglio 2021) I venti di Maestrale relativamente più freschi che stanno soffiando sull’Italia hanno posto fine alla forte ondata di calore osservata nei giorni scorsi, e per gran parte del Paese la giornata trascorrerà...

Advertising

infoitinterno : Meteo, 12 luglio con caldo in aumento poi brusco calo termico - andreascan76 : RT @meteogiornaleit: Vortice Freddo punta su ITALIA. Tornerà subito il CALDO, ma gli farà seguito una BURRASCA abbastanza seria. Rischio GR… - infoitinterno : Il Meteo in Sicilia, caldo ed allerta incendi massima in quattro province – LE PREVISIONI - meteogiornaleit : Vortice Freddo punta su ITALIA. Tornerà subito il CALDO, ma gli farà seguito una BURRASCA abbastanza seria. Rischio… - andreastoolbox : Cronaca METEO: USA, frantumati diversi RECORD di CALDO « 3B Meteo -