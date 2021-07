Mancini abbraccia Vialli e scoppia in lacrime: quante emozioni a fine partita! (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia - Inghilterra: Gigio Donnarumma para il rigore decisivo e Mancini scoppia a piangere. Tra i primi ad abbracciarlo, di nuovo, l'amico fraterno Gianluca Vialli, anche lui in un pianto disperato. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia - Inghilterra: Gigio Donnarumma para il rigore decisivo ea piangere. Tra i primi adrlo, di nuovo, l'amico fraterno Gianluca, anche lui in un pianto disperato.

Advertising

HuffPostItalia : Mancini abbraccia Vialli, felicità per tutti gli italiani - respiridiparole : Ad certo punto c’ero io che piangevo per la commozione, inquadrano Mancini che piange e piango per lui, poi abbracc… - armsofnivll : JORGI CHE ABBRACCIA MANCINI PIANGENDO AMOREEEEE - spotcalcio11 : Mancini in lacrime abbraccia Vialli ... Italia campione d'Europa! Video ?? - GioITA2 : RT @HuffPostItalia: Mancini abbraccia Vialli, felicità per tutti gli italiani -