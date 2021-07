(Di domenica 11 luglio 2021) LasuNelle ultime ore a finire al centro di unasterile, che ha lasciato parte del web senza parole, è stata nientemeno che. La cantante italiana più famosa al mondo, che come sappiamo è reduce dalla nomination agli Oscar, e dalla vittoria del Golden Globe e del Nastro d’Argento, in questi L'articolo proviene da Novella 2000.

Nel mirino ora ci è finita. Nel mirino dopo la morte di Raffaella Carrà : assurdo, ma vero. Il popolo degli haters infatti non muore mai. Polemiche in primis per un post commemorativo, un caschetto biondo su ...Questi ultimi si stanno dimostrando particolarmente sensibile a come viene ricordata la Regina della Tv: ne sa qualcosa, finita al centro delle polemiche a causa di una foto . Morte di ...Sui social Laura Pausini omaggia Raffaella Carrà, ma scoppia la polemica per una foto: ecco cosa è accaduto e la replica della cantante.Laura Pausini, famosa cantante, ha pubblicato un messaggio sui suoi profili social che ha scatenato delle polemiche tra i fan di Raffaella Carrà.