Italia - Inghilterra Live 0 - 1: Luke Shaw gela gli Azzurri dopo soli due minuti (Di domenica 11 luglio 2021) La partita inizia subito in salita, con gli Inglesi che passano in vantaggio dopo due minuti con Luke Shaw, che raccoglie il suggerimento di Trippier e a distanza ravvicinata batte Donnarumma ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) La partita inizia subito in salita, con gli Inglesi che passano in vantaggioduecon, che raccoglie il suggerimento di Trippier e a distanza ravvicinata batte Donnarumma ...

Advertising

SkySport : Mancini-Vialli: abbraccio e lacrime dopo Italia-Inghilterra a Wembley #SkySport #SkyEuro2020 #Euro2020 #Mancini… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - nnymphea : RT @femme3000: Inghilterra: it’s coming home Italia: se si vince si ricostruisce la stessa scena, si rivede la partita con lo stesso gruppo… - hrryfearlesss : RT @91MEDICINE: ok allora NON sono stati confermati i 13 morti ma solo 49 arresti poi in Italia un morto e un bambino ferito a FOGGIA e alt… -