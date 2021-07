Italia-Inghilterra | Chiesa esce per infortunio all’85’ | al suo posto Bernardeschi

Leggi su sportface

(Di domenica 11 luglio 2021) Terzo cambio della serata per l’, impegnata nella finale degli Europei 2020 contro l’. Federicoha infatti dovuto lasciare il campo. Il calciatore della Juventus è stato vittima di unalla caviglia destra e non ha potuto proseguire l’incontro. Immediatamente assistito dai medici, ha provato a restare in campo. Tuttavia, dopo pochi minuti ha dovuto lasciare il terreno di gioco. Al suoFederico. SportFace.