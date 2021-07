Infortunio Lozano – Funes Mori: “Gli arbitri impreparati fomentano la rabbia della gente!” (Di domenica 11 luglio 2021) L’attaccante messicano Rogelio Funes Mori, è intervenuto ai microfoni di TUDN. Funes Mori era in campo ieri nel corso della sfida contro Trinidad, ecco cosa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 11 luglio 2021) L’attaccante messicano Rogelio, è intervenuto ai microfoni di TUDN.era in campo ieri nel corsosfida contro Trinidad, ecco cosa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

