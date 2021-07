"Fatemi un in bocca al lupo". Principessa Charlene, i capelli rasati: le prime toccanti immagini dopo l'operazione | Guarda (Di domenica 11 luglio 2021) Le prime, toccanti, immagini della Principessa Charlene di Monaco dopo il doppio intervento alla testa che ha subito a fine giugno. La Principessa torna a mostrarsi su Instagram, con un look informale e i capelli rasati, conseguenza del recente intervento: eccola in jeans, maglione e stivali. immagini pubblicate sui social e che la ritraggono mentre parla in videochiamata con i figli avuti con il principe Alberto di Monaco. Già, perché Charlene era rimasta in Sudafrica, sua terra natia, proprio a ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Ledelladi Monacoil doppio intervento alla testa che ha subito a fine giugno. Latorna a mostrarsi su Instagram, con un look informale e i, conseguenza del recente intervento: eccola in jeans, maglione e stivali.pubblicate sui social e che la ritraggono mentre parla in videochiamata con i figli avuti con il principe Alberto di Monaco. Già, perchéera rimasta in Sudafrica, sua terra natia, proprio a ...

Advertising

RobertoArduini1 : RT @LucioMichele1: Domani confessero al mio kigliore amico e alla sua fidanzata che mi sono innamorato di lei e che quindi non potro piu fa… - LucioMichele1 : Domani confessero al mio kigliore amico e alla sua fidanzata che mi sono innamorato di lei e che quindi non potro p… - Lorenzo21341446 : @sociale778 Grandi in bocca al lupo.....azz fatemi consegna domicilio.....?????????????????? bravi... - FedePirola79 : Buongiorno fatemi un in bocca al lupo per oggi #inboccaallupo #venerdí - THVNWHITELIES : quando avrete imparato a non mettere bocca sugli affari privati delle persone, come la famiglia, fatemi un fischio -