F1, Lando Norris: “Non c’è nessuno che voglio battere più di Sainz. Forse vale lo stesso anche per lui” (Di domenica 11 luglio 2021) Lando Norris è indubbiamente la grande rivelazione della prima parte di stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021, grazie ad un rendimento eccezionale in qualifica e ad una fantastica costanza di rendimento in gara che gli ha consentito di raccogliere 3 podi e 8 piazzamenti nella top5 su 9 Gran Premi disputati alla guida della McLaren. Il giovane pilota britannico sta trascinando il team di Woking nella battaglia contro la Ferrari per il terzo posto nel campionato costruttori: “Lui sa come guido e come ragioniamo da squadra, naturalmente cerchiamo di cambiare alcune cose, quindi non sa tutto – ha detto Lando a proposito dell’ex compagno di ... Leggi su oasport (Di domenica 11 luglio 2021)è indubbiamente la grande rivelazione della prima parte di stagione nel Mondiale di Formula Uno 2021, grazie ad un rendimento eccezionale in qualifica e ad una fantastica costanza di rendimento in gara che gli ha consentito di raccogliere 3 podi e 8 piazzamenti nella top5 su 9 Gran Premi disputati alla guida della McLaren. Il giovane pilota britannico sta trascinando il team di Woking nella battaglia contro la Ferrari per il terzo posto nel campionato costruttori: “Lui sa come guido e come ragioniamo da squadra, naturalmente cerchiamo di cambiare alcune cose, quindi non sa tutto – ha dettoa proposito dell’ex compagno di ...

