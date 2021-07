Emma Marrone in concerto: l’omaggio a Raffaella Carrà (Di domenica 11 luglio 2021) È partita ieri la serie di concerti di Emma Marrone del Fortuna Tour. La cantante è tornata sul palco partendo da Torino e lo ha fatto rendendo anche omaggio alla divina Raffaella Carrà, venuta a mancare lo scorso lunedì. Ieri sera Emma Marrone è tornata ad esibirsi per il suo Fortuna Tour, serie di concerti sparsi per l’Italia attraverso i quali la cantante potrà tornare a cantare davanti Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 11 luglio 2021) È partita ieri la serie di concerti didel Fortuna Tour. La cantante è tornata sul palco partendo da Torino e lo ha fatto rendendo anche omaggio alla divina, venuta a mancare lo scorso lunedì. Ieri seraè tornata ad esibirsi per il suo Fortuna Tour, serie di concerti sparsi per l’Italia attraverso i quali la cantante potrà tornare a cantare davanti Articolo completo: dal blog SoloDonna

