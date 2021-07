Covid, timori per una quarta ondata: a fine agosto rischio 11mila casi. Lo studio riportato dal Corriere (Di domenica 11 luglio 2021) Il Corriere della Sera riporta uno studio riservato a disposizione del governo: rischio senza tracciamento, giovani a rischio. Nell’Italia alle prese con l’allerta internazionale per i contagi da variante Delta, il rischio – senza tracciamento e monitoraggio – è preoccupante: quello di “raggiungere al 30 agosto un numero di casi che potrebbe oscillare tra gli 8 mila e gli 11 mila”. Una quarta ondata, insomma. Alla quale occorre rispondere vaccinando ma soprattutto tracciando. Ed è questa seconda operazione che non va cpome dovrebbe. . Il ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 11 luglio 2021) Ildella Sera riporta unoriservato a disposizione del governo:senza tracciamento, giovani a. Nell’Italia alle prese con l’allerta internazionale per i contagi da variante Delta, il– senza tracciamento e monitoraggio – è preoccupante: quello di “raggiungere al 30un numero diche potrebbe oscillare tra gli 8 mila e gli 11 mila”. Una, insomma. Alla quale occorre rispondere vaccinando ma soprattutto tracciando. Ed è questa seconda operazione che non va cpome dovrebbe. . Il ...

