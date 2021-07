Brave and Beautiful anticipazioni dall’11 al 15 luglio 2021, Cesur perde la testa per Suhan? (Di domenica 11 luglio 2021) Le puntate della soap opera Brave and Bautiful in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Canale 5 fra le 14.45 e le 15.30, per quanto riguarda la settimana da lunedì 12 a venerdì 16 luglio 2021. Nel corso degli episodi si complica sempre di più il rapporto tra Mihriban e Tashin, tanto da spingere la donna a fare una pazzia. Cesur intanto si sta rendendo conto sempre di più dei sentimenti che stanno nascendo per Suhan, ma nonostante ciò non dimentica il suo obiettivo contro il padre della giovane. Le anticipazioni di Brave and Beautiful dal 12 ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 luglio 2021) Le puntate della soap operaand Bautiful in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio di Canale 5 fra le 14.45 e le 15.30, per quanto riguarda la settimana da lunedì 12 a venerdì 16. Nel corso degli episodi si complica sempre di più il rapporto tra Mihriban e Tashin, tanto da spingere la donna a fare una pazzia.intanto si sta rendendo conto sempre di più dei sentimenti che stanno nascendo per, ma nonostante ciò non dimentica il suo obiettivo contro il padre della giovane. Ledianddal 12 ...

