Bonucci provoca l’Inghilterra | «Dovete mangiarne di pastasciutta» – VIDEO

(Di lunedì 12 luglio 2021) Leonardo, difensore dell’Italia, ha lanciato una chiarazione aldopo la vittoria di Euro 2020 –Durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo, Leonardoha lanciato una frecciata agli inglesi. Il difensore della Juventus, autore del gol del pareggio, ha pronunciato queste parole. «Devonoancora di» il messaggio chiaro del giocatore azzurro, che non ha fatto giri di parole per esprimere tutta la sua gioia per l’Europeo. Delicatissimo ##EURO2020 #ItaliaInghilterra ...

In campo, Mancini si affiderà piuttosto all'esperienza die Chiellini per arginare l'... Bisogna sdrammatizzare, allentare la pressione che tiuna partita come questa. Si deve fare da ...... su di lei on si può intervenire direttamente ne sulle sulle emozioni che, che sono ... striscioni inneggianti a, poi fumogeni colorati cori di Notti Magiche, un caos simpatico e ovvio. ...Leonardo Bonucci, difensore dell’Italia, ha lanciato una chiara provocazione all’Inghilterra dopo la vittoria di Euro 2020 – VIDEO Durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Europeo, Leonardo Bonuc ...Su Gazzetta: "Rialziamo il muro". Gli azzurri contro una coppia imprevedibile Per fermarla tutta la squadra deve aiutare. Il capitano: «Servono follia ...