Abandoned il pre-load dell' app ha una data! Finalmente novità in arrivo

(Di domenica 11 luglio 2021) Prevista inizialmente per lo scorso mese e, successivamente, rinviata ad agosto, sembra che la fantomatica app di Blue Box Game Studios legata al progettoabbiauna data d'uscita. Stando a quanto riportato da un recente aggiornamento del PlayStation Store, pare che Blue Box Game Studios abbia stabilito il prossimo 29 luglio come data in cui sarà possibile effettuare il pre-'app. Considerando le classiche tempistiche separano un pre-da un'effettiva pubblicazione live, sarebbe lecito aspettarsi l'uscita'app diintorno ai ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned pre

Tom's Hardware Italia

Considerando le classiche tempistiche separano un- load da un'effettiva pubblicazione live, sarebbe lecito aspettarsi l'uscita dell'app diintorno ai primi giorni di agosto. In ogni ...... oggi veniamo sapere che c'è anche una data di rilascio sul PlayStation Store: l'app di... Scopriamo questo dettaglio ora che il negozio digitale di Sony si è aggiornato, rivelando il- ...Considerando le classiche tempistiche separano un pre-load da un'effettiva pubblicazione live, sarebbe lecito aspettarsi l'uscita dell'app di Abandoned intorno ai primi giorni di agosto. In ogni caso, ...L'app per PS5 di Abandoned ha finalmente una data di lancio, svelata dal PlayStation Store. In arrivo novità da parte di Blue Box?