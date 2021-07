Violenza sessuale, indagati 2 18enni a Montesarchio. (Di sabato 10 luglio 2021) Una ragazza di Montesarchio (Benevento) di diciotto anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte del 30 maggio scorso da due coetanei che ora sono indagati dalla Procura di Benevento. L'... Leggi su gazzettadiavellino (Di sabato 10 luglio 2021) Una ragazza di(Benevento) di diciotto anni ha denunciato di essere stata violentata nella notte del 30 maggio scorso da due coetanei che ora sonodalla Procura di Benevento. L'...

fattoquotidiano : VIOLENZA SESSUALE Ciro & C.: ieri la prima udienza preliminare, a novembre il possibile rinvio a giudizio. E incomb… - iddesleigh : RT @fattoquotidiano: VIOLENZA SESSUALE Ciro & C.: ieri la prima udienza preliminare, a novembre il possibile rinvio a giudizio. E incombe l… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: VIOLENZA SESSUALE Ciro & C.: ieri la prima udienza preliminare, a novembre il possibile rinvio a giudizio. E incombe l… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: VIOLENZA SESSUALE Ciro & C.: ieri la prima udienza preliminare, a novembre il possibile rinvio a giudizio. E incombe l… - GastoneMappini : RT @fattoquotidiano: VIOLENZA SESSUALE Ciro & C.: ieri la prima udienza preliminare, a novembre il possibile rinvio a giudizio. E incombe l… -