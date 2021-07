Viabilità Roma Regione Lazio del 10-07-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 luglio 2021)DEL 10 LUGLIOORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, ANCHE LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE SETTE TONNELLATE E MEZZO CHE NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE 8 ALLE 16 SUL RACCORDO QUALCHE RALLENTAMENTO IN CARREGGIATA INTERNA PER UN LIEVE INCIDENTE ALTEZZA VIA TIBURTINA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE OGGI E DOMANI CON LA CHIUSURA DELLE SCUOLE È SCATTATO UN ULTERIORE POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI BUS PER ...