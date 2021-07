Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia (Di sabato 10 luglio 2021) Dall'Italia inviava email scrivendo di voler 'porre fine alla propria vita uccidendo la gente' con minacce nei confronti dei "francesi e delle loro istituzioni". Ma già in passato si era fatto ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 10 luglio 2021) Dall'Italia inviava email scrivendo di voler 'porre fine alla propria vita uccidendo la gente' con minacce nei confronti dei "francesi e delle loro istituzioni". Ma già in passato si era fatto ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia #latina - AnsaRomaLazio : Terrorismo, bloccato a Latina tunisino evaso in Francia. E' indagato per apologia della Jjhad e ritenuto 'pericolos… - 2002MMAD0691 : RT @11secon: #CRONACA La Polizia ha bloccato a Latina un tunisino evaso in Francia: Era indagato per apologia al #terrorismo e minacce. Fo… - 11secon : #CRONACA La Polizia ha bloccato a Latina un tunisino evaso in Francia: Era indagato per apologia al #terrorismo e m… - Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: Bloccato tunisino evaso in Francia accusato di apologia di terrorismo -