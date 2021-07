Temptation Island | amara sorpresa per lui | l’annuncio di Bisciglia

Leggi su youmovies

(Di sabato 10 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.per un concorrente. Filippoha qualcosa per lui: che cosa succederà?si sta rivelando un reality show seguitissimo che sta stupendo di puntata in puntata i telespettatori, che hanno dimostrato di apprezzare eccome il programma con ascolti record. Molte coppie hanno avuto dei problemi, ma chi per il momento