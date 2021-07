Strutture psichiatriche a Reggio Calabria, arriva la svolta dopo una lunga riunione alla Cittadella: “a giorni il pagamento delle prestazioni ma la nostra lotta continua” (Di sabato 10 luglio 2021) Strutture psichiatriche a Reggio Calabria, arriva la svolta dopo una lunga riunione alla Cittadella: “a giorni il pagamento delle prestazioni ma vogliamo una carta scritta” arriva la svolta per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni delle Strutture psichiatriche a Reggio Calabria. ... Leggi su cityroma (Di sabato 10 luglio 2021)launa: “ailma vogliamo una carta scritta”laper quanto riguarda i pagamenti. ...

Advertising

reggiotv : 'Non può restare inascoltato il monito del Vescovo di Reggio Calabria, Mons. Fortunato Morrone, così come l’appello… - CannavoIbba : @maiocchirosanna Visto che lo hanno rifiutato in tutte le strutture psichiatriche. - AvvenirediCal : I lavoratori delle strutture psichiatriche hanno occupato la sede dell'Asp ?? Gli ultimi aggiornamenti:… - 5y82C : @MarcoLudovico2 In Francia per motivi opposti medici sono stati rinchiusi in strutture psichiatriche - vendutoschifoso : @G23Mld Considerato i tantissimi malati mentali che stanno venendo fuori, dovremmo seriamente pensare di fare come… -