Pronostico Berrettini-Djokovic | finale Wimbledon 2021

(Di sabato 10 luglio 2021) Che Matteo Berettini abbia riscritto la storia lo dicono i numeri, che ormai sapete tutti. Sarà il primo italiano a giocare unanel torneo di, il più prestigioso del mondo, in 134 edizioni. Prima di lui, come italiani, potevamo vantare la semidel mitico Nicola Pietrangeli, persa nel 1960 contro Rod Laver. Una

Matteo, tra l'altro tifoso viola essendo la sua famiglia di origine fiorentina, comunque proverà a sovvertire iled entrare a sua volta nella storia del tennis mondiale. Perché ...... non è il numero uno azzurro a partire con i favori del. Vincere quando sei favorito non ... Albert Ramos Vinolas (ESP) 76(4) 62 64 (7) Matteo(ITA) b. Guido Pella (ARG) 64 36 64 ...Matteo Berrettini sfiderà il numero uno del ranking mondiale ... non ha mai goduto dei favori del pronostico. Anzi, molta stampa specializzata era dubbiosa sul fatto che l’11 allargato del Mancho ...Una finale storica e Sky ha deciso di farla vedere a tutti gli italiani, anche quelli che hanno solo il digitale terrestre. La sfida tra Novak Djokovic e Matteo Berrettini, match conclusivo di Wimbled ...