Odore di cannabis troppo forte | spacciatore in manette a Treviglio

(Di sabato 10 luglio 2021) Queldiera molto più di un indizio. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano hanno arrestato un cittadino del Ghana di 30 anni, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio. I poliziotti, impiegati in un servizio di vigilanza a bordo di un treno partito da Milano centrale e diretto a Verona P.N., poco dopo la stazione dihanno identificato l’uomo dal quale “proveniva undi”, fanno sapere gli agenti. Durante il controllo, sono stati ...

Advertising

MarcoCampa10 : RT @mazzettam: @cstn84 '64 piante di cannabis, di altezze variabili tra i 20 cm ed il metro e mezzo e poco meno di 10 grammi di marijuana g… - mazzettam : @cstn84 '64 piante di cannabis, di altezze variabili tra i 20 cm ed il metro e mezzo e poco meno di 10 grammi di ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Odore cannabis

... in più circostanze avevano sentito provenire da lì l'tipico della marijuana. Peraltro il ... all'interno dell'abitazione e nell'attiguo terreno 64 piante di, di altezze variabili tra i ...... avevano iniziato a sentire un forte ed intensodi marijuana. Troppo forte per essere ... il soggetto aveva piantato ben 64 piante di, che avevano raggiunto un'altezza compresa tra i 20 ...Nella giornata del 6 luglio scorso i militari della Stazione di Squillace hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, F.B., 67enne di Vallefiorita, già noto alle FF.PP. I militari della Stazione d ...In un terreno attiguo alla sua abitazione aveva messo a dimora 64 piantine di cannabis di altezza variabile tra i 20 centimetri e il metro e mezzo. Un uomo di 67 è stato arrestato e posto ai domicilia ...