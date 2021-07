Netflix cancella la serie TV Cursed dopo una singola stagione – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 10 luglio 2021) Netflix ha cancellato Cursed dopo una singola stagione. Ecco quanto sappiamo sulla serie TV.. Netflix ha cancellato Cursed dopo una singola stagione e lo ha fatto senza troppo clamore. Il cast è infatti stato liberato dai contratti e ha ora la possibilità di cercare altre opportunità di lavoro: non ci sono quindi più le possibilità di un seguito. Cursed era l’adattamento del romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler. Basato sulla leggenda di Re ... Leggi su helpmetech (Di sabato 10 luglio 2021)hatouna. Ecco quanto sappiamo sullaTV..hatounae lo ha fatto senza troppo clamore. Il cast è infatti stato liberato dai contratti e ha ora la possibilità di cercare altre opportunità di lavoro: non ci sono quindi più le possibilità di un seguito.era l’adattamento del romanzo illustrato di Frank Miller e Tom Wheeler. Basato sulla leggenda di Re ...

