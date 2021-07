Mario Benedetti | “Difficile accettare i prodotti artistici virtuali del lockdownd”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 11 luglio 2021)è un’istituzione nel mondo dell’arte grafica. Maestro per lunghi anni di “Tecniche dell’incisione” all’Accademia di Belle Arti di Brera, cresciuto sulle rive del Po, ha sempre viaggiato e vissuto all’estero, tra le Americhe e l’Europa del Nord e dell’Est. Ha scelto però Bergamo come città d’adozione, dove per decenni ha avuto lo studio in un interno di via Pignolo. Adesso opera in un laboratorio in via Carnovali. Scultura, pittura, grafica, collage, fotografia, installazioni, performance d’ambiente….ha praticato se non tutti quasi gli ambiti delle arti visive, concentrandosi con impegno nell’ultimo quarto di ...