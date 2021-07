La lettera delle sorelline di Belluno alla Regina Elisabetta (e la sua risposta) (Di sabato 10 luglio 2021) Nei suoi quasi 70 anni di regno, Elisabetta II ha sorpreso più volte il popolo inglese e non solo, dimostrando che quell’aura di impenetrabilità – in circostanze eccezionali ovviamente – poteva essere scalfita. Lo ha fatto proprio di recente, rispondendo alla letterina di condoglianze di due sorelline di Belluno, che colpite profondamente dalla scomparsa del Principe Filippo, hanno deciso di mostrare la loro vicinanza alla Sovrana di Inghilterra. Elisa e Sofia, questi i nomi delle due bambine, hanno 7 e 4 anni e sono venute a conoscenza della storia della ... Leggi su dilei (Di sabato 10 luglio 2021) Nei suoi quasi 70 anni di regno,II ha sorpreso più volte il popolo inglese e non solo, dimostrando che quell’aura di impenetrabilità – in circostanze eccezionali ovviamente – poteva essere scalfita. Lo ha fatto proprio di recente, rispondendoletterina di condoglianze di duedi, che colpite profondamente dscomparsa del Principe Filippo, hanno deciso di mostrare la loro vicinanzaSovrana di Inghilterra. Elisa e Sofia, questi i nomidue bambine, hanno 7 e 4 anni e sono venute a conoscenza della storia della ...

