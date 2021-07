"La curva risale ma abbiamo milioni di prove che i vaccini funzionano.

(Di sabato 10 luglio 2021) “Ladei contagi mostra segnali di inversione di tendenza e questo non ci rende tranquilli. Ma non dimentichiamo: i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio agli increduli. In Italia il 75,9% dei positivi non è stato vaccinato, il 16,6 ha ricevuto una sola dose e solo il 7% due dosi di vaccino”. Anna Teresa Palamara, responsabile del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, parla al Corriere della Sera. I dati cominciano a mostrare segnali di rialzo dei contagi in alcune regioni. I dati dell’Iss confermano che i vaccinati con doppia dose sono al sicuro? «I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio agli increduli. In Italia il 75,9% ...

solo 4 pazienti (3 dei quali hanno più di 80 anni), nel gruppo dei vaccinati con due dosi" "La curva dei contagi mostra segnali di inversione di tendenza e questo non ci rende tranquilli. Ma non ...