Italia, Conte: “Altro che Jorginho, è lui l’azzurro che può fare la differenza” (Di sabato 10 luglio 2021) Antonio Conte ha parlato in vista di Italia-Inghilterra elogiando uno dei centrocampisti della Nazionale di Roberto Mancini Mancano poco più di 24 ore alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra e Italia e sono tanti i commenti riguardo quest’attesissima sfida. La Nazionale di Roberto Mancini ha raggiunto questo traguardo offrendo un bel calcio ed ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021) Antonioha parlato in vista di-Inghilterra elogiando uno dei centrocampisti della Nazionale di Roberto Mancini Mancano poco più di 24 ore alla finale di Euro 2020 tra Inghilterra ee sono tanti i commenti riguardo quest’attesissima sfida. La Nazionale di Roberto Mancini ha raggiunto questo traguardo offrendo un bel calcio ed ora Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

christianrocca : Manettari e manipulitisti La sconfitta di Bonafede (e Conte) non intacca l’egemonia culturale giustizialista in It… - matteorenzi : Quando ho twittato 'tutto bene, tutto come previsto' non ero ironico, ero semplicemente felice. Sei mesi fa Conte e… - fattoquotidiano : Lite Faraone-Fratoianni su La7. “Per fortuna non c’è più Conte, Italia ci è grata per arrivo Draghi”. “Vi ringrazia… - Nevskij_II : @ntrovola_tonze @AngelOne_ L'Italia sopperisce con la tattica alla crisi tecnica. Crolli quando metti Prandelli cot… - serieAnews_com : ?? #Italia, parole al miele di #Conte per un azzurro #EURO2020 #ItaliaInghilterra -