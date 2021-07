Europei | Feltri | ' Italia in ginocchio? No a queste sceneggiate ridicole' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - L'non si inginocchi prima del fischio d'inizio della finale contro l'Inghilterra domani sera a Londra. E' il monito che arriva tramite l'AdnKronos Vittorioche boccia questo gesto contro il razzismo considerandolo “un atteggiamento conformistico che crea una moda stupida. Ce ne sono già tante di mode anche nel linguaggio e in politica. Quindi basta per favore. Che non si facciano piùche ci rendono ridicoli” diceche conclude: "Non ci si inginocchia più neanche in Chiesa".