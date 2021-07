Euro2020, arriva la sanzione per l’Inghilterra da 30.000€ (Di sabato 10 luglio 2021) Sanzionata l’Inghilterra con una multa da 30.000€ per l’uso di puntatori laser durante gli inni nazionali, contro il portiere danese Kasper Schmeichel alle prese con il calcio di rigore -poi fallito- da Kane e l’avvio di fuochi d’artificio dopo la vittoria sulla Danimarca. A riportato, BBC news. Foto: Twitter ESPN FC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Sanzionatacon una multa da 30.per l’uso di puntatori laser durante gli inni nazionali, contro il portiere danese Kasper Schmeichel alle prese con il calcio di rigore -poi fallito- da Kane e l’avvio di fuochi d’artificio dopo la vittoria sulla Danimarca. A riportato, BBC news. Foto: Twitter ESPN FC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

