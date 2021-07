Euro 2020, no ai maxischermi e stretta sui controlli: verso la finale tra entusiasmo e paura del contagio (Di sabato 10 luglio 2021) Niente maxischermi nelle maggiori piazze italiane per la finale di Euro 2020. Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza si appella al senso di responsabilità durante Italia-Inghilterra: «Tifiamo ma attenzione, va usata la mascherina in ogni situazione, anche all’aperto, in cui c’è il rischio di assembramenti e di non tenere almeno un metro di distanza». Mentre il Viminale invita i questori a presidiare le aree dove i tifosi si potrebbero radunare per guardare la partita o per festeggiare in caso di vittoria della Nazionale. Comincia così la vigilia dell’ultima partita degli Europei al tempo del ... Leggi su open.online (Di sabato 10 luglio 2021) Nientenelle maggiori piazze italiane per ladi. Mentre il ministro della Salute Roberto Speranza si appella al senso di responsabilità durante Italia-Inghilterra: «Tifiamo ma attenzione, va usata la mascherina in ogni situazione, anche all’aperto, in cui c’è il rischio di assembramenti e di non tenere almeno un metro di distanza». Mentre il Viminale invita i questori a presidiare le aree dove i tifosi si potrebbero radunare per guardare la partita o per festeggiare in caso di vittoria della Nazionale. Comincia così la vigilia dell’ultima partita deglipei al tempo del ...

