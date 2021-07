Emergenza cinghiali | il Wwf contro Coldiretti e cacciatori | ' Aggravano la situazione'

(Di sabato 10 luglio 2021) Il Wwf Abruzzo attaccadopo le manifestazioni promosse per chiedere interventi urgenti a tutela del settorei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica, in particolare dai ...

...che tale problematica è stata creata dal mondo venatorio con le scriteriate immissioni di...decisori politici e dalle stesse associazioni agricole che oggi portano in piazza una '' ...Con l'Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto la presenza deinelle città e nelle campagna è aumentata del 15%".DOPO LA MANIFESTAZIONE COLDIRETTI, UNA RIFLESSIONE DEL WWF. LA CACCIA È LA CAUSA DEL PROBLEMA E NON LA SOLUZIONE. IGNORATE LE PROPOSTE DEL MONDO SCIENTIFICO E ASSOCIATIVO . L’a ...Lo ha stabilito il consiglio comunale, nella seduta di ieri, votando all'unanimità la delibera proposta dall'assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci. A seguito di opportune valutazioni e stud ...