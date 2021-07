Covid in Campania, Comuni con numeri da zona rossa: colpa delle feste (Di sabato 10 luglio 2021) In Campania, dove ieri si sono registrati 226 nuovi positivi al Covid-19, ci sono già due Comuni con i valori da zona rossa, altri due da zona arancione e 23 da zona gialla: il risultato di... Leggi su ilmattino (Di sabato 10 luglio 2021) In, dove ieri si sono registrati 226 nuovi positivi al-19, ci sono già duecon i valori da, altri due daarancione e 23 dagialla: il risultato di...

Advertising

Agenzia_Ansa : Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la Campania e la Lombardia sono coinvolte in un'operazione di tracciamento… - Open_gol : Sono 34 i positivi segnalati finora tra Lombardia, Puglia e Campania - MaralbAzsc : Covid in Campania, il presidente De Luca: «Scuole? Decido a fine agosto, sono ancora pochi i ragazzi vaccinati»… - SanSeveroNews : Ragazzi in vacanza. Fatti 400 tamponi in Italia, 34 i positivi (ANSA) Diverse regioni, fra le quali la Puglia, la… - SaCe86 : Focolaio covid a Manfredonia, tracciamento in diverse regioni -