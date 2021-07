Controlli mirati in bar e ristoranti: in rispetto delle norme Anti Covid e la mala movida (Di sabato 10 luglio 2021) Controlli mirati in bar e ristorAnti per verificare il rispetto delle norme Anti-Covid e contro la “mala movida” Nella tarda serata di ieri durante i Controlli mirati in bar e ristorAnti , i Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma, del Gruppo Carabinieri Forestale, nonché dei reparti Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021)in bar eper verificare ile contro la “” Nella tarda serata di ieri durante iin bar e, i Carabinieri della Compagnia di Roma EUR, con il supporto dei Carabinieri del Gruppo di Roma, del Gruppo Carabinieri Forestale, nonché dei reparti

Ultime Notizie dalla rete : Controlli mirati Contrasto alla velocità, più controlli della Polizia Stradale ... la SS73 Bis e la SS16 - ha pianificato mirati controlli sulle strade che conducono ai valichi di Bocca Trabaria e Bocca Serriola. Dallo scorso fine settimana, infatti, la Polizia Stradale di Pesaro, ...

Cava de' Tirreni: ancora multe agli 'zozzoni' In campo la Polizia Municipale, sezione ambientale, il Gruppo Ispettori Ambientali Volontari e Metellia Servizi che con i mezzi a disposizione eseguono controlli mirati nei luoghi dove maggiormente ...

Fari puntati sulla finale degli Europei, previsti controlli mirati: summit in Prefettura Picchio News Rifiuti abbandonati in strada a Cava de’ Tirreni: multati 2 commercianti e 3 residenti In campo la Polizia Municipale, sezione ambientale, il Gruppo Ispettori Ambientali Volontari e Metellia Servizi che con i mezzi a disposizione eseguono controlli mirati nei luoghi dove maggiormente si ...

Fischi e laser nella semifinale, la UEFA multa la Federcalcio inglese Il procedimento da parte dell'organo di controllo, etica e disciplina dell'Uefa era stato ... Il portiere della Danimarca, Kasper Schmeichel, è stato preso di mira da un raggio laser, soprattutto ...

