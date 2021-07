Contro i no pseudoscientifici sul 5G Che serve | eccome | all’Italia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 luglio 2021) In Italia ci sono oltre 500 i comuni che hanno preso posizionel’installazione di stazioni radio-base con tecnologia 5G: si stima che questi provvedimenti riguarderebbero circa 4,5 milioni di cittadini. Molte di queste aree sono comunque già in “sofferenza digitale” a causa dell’assenza di connessioni in fibra delle abitazioni (Ftth) e della bassa copertura 4G: siamo in una situazione assurda dove amministrazioni locali fanno delle scelte che vannogli interessi del territorio. Nessuno studio serio attesta rapporti di causa-effetto circa la dannosità delle onde elettromagnetiche usate per le telecomunicazioni. Solo le radiazioni ...