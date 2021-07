Cashback, già pronti i ricorsi: cosa fare (Di sabato 10 luglio 2021) Per ricorrere contro il mancato o errato accredito c’è tempo fino a sei mesi dopo la scadenza del periodo di riferimento Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) Per ricorrere contro il mancato o errato accredito c’è tempo fino a sei mesi dopo la scadenza del periodo di riferimento

Advertising

Cesare14931834 : RT @Turi_000: @manu01111 @Keynesblog @La_manina__ Una cosa giusta è una cosa EQUA Hanno spacciato una mancia elettorale x una riforma soci… - robi_livi : @oliviero_luca @NFratoianni non ne avevo bisogno... sono abbastanza benestante... già usavo sempre la carta... lo s… - portaluppiluigi : @JacopoAttanasio @SalvoOlivo @the_highsparrow @FabrizioSorre12 @liberalunicorno Infinito iter come quello sulla pre… - Turi_000 : @manu01111 @Keynesblog @La_manina__ Una cosa giusta è una cosa EQUA Hanno spacciato una mancia elettorale x una ri… - PaoloBorg : RT @CobblepotThe: Il fallimento del cashback era già stato scritto in una relazione che la BCE aveva inviato all'allora ministro Gualtieri.… -