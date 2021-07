Cade sul sentiero sopra Moggio e si lussa la spalla, scattano i soccorsi (Di sabato 10 luglio 2021) (Visited 6 times, 6 visits today) Notizie Simili: La casa di riposo di Moggio esce dall'incubo, non… Si mette al volante ubriaco a Moggio Udinese,… Cade in un dirupo durante la gita, ... Leggi su friulioggi (Di sabato 10 luglio 2021) (Visited 6 times, 6 visits today) Notizie Simili: La casa di riposo diesce dall'incubo, non… Si mette al volante ubriaco aUdinese,…in un dirupo durante la gita, ...

Advertising

MaxCi65 : @carladiveroli In quei casi si cade dentro. In costume ovvio. Oooops...camminavo sul bordo?? - raff_nap : @erretti42 Qui, invece, emendamento contro il DL dignità (siamo nel governo, non possiamo votare contro), quando si… - princiniko : RT @MaryngaChan: Quanti anni hai, dimmi occhi blu Quanta gioventù, quanti anni hai? Allora scaldati sul mio petto, non andare via Lascia ch… - MaryngaChan : Quanti anni hai, dimmi occhi blu Quanta gioventù, quanti anni hai? Allora scaldati sul mio petto, non andare via La… - _ipocondriaco : @xhugstilinskix che devo fare l’occhio mi cade sul suo polpaccio, non è colpa mia ?? -