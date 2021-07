Almeno 120 ragazzi italiani bloccati a Malta, positivi a test corona virus o in quarantena Lo dice l'ambasciatore. Fra loro decine di pugliesi (Di sabato 10 luglio 2021) Sono Almeno 120 i ragazzi italiani bloccati a Malta, positivi a test corona virus oppure in quarantena. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Fabrizio Romano all’Adnkronos. Fra gli studenti che nell’isola erano impegnati in vacanza studio, anche decine di pugliesi. L'articolo Almeno 120 ragazzi italiani bloccati a Malta, positivi a ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 luglio 2021) Sono120 ioppure in. Lo ha dichiarato l’Fabrizio Romano all’Adnkronos. Fra gli studenti che nell’isola erano impegnati in vacanza studio, anchedi. L'articolo120a ...

Agenzia_Ansa : Malta, almeno 120 italiani in quarantena sull'isola. Circa 50 sono positivi al Covid, mentre gli altri sono in isol… - TgLa7 : Malta: almeno 120 gli italiani in quarantena sull'isola Circa 50 quelli contagiati, gli altri hanno avuto contatti - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Malta, almeno 120 italiani in quarantena sull'isola. Circa 50 sono positivi al Covid, mentre gli altri sono in isolamento… - LaCnews24 : Covid, almeno 120 italiani bloccati a Malta: sono in quarantena #calabrianotizie #newscalabria - actarus1070 : RT @leggoit: Covid, focolai a Malta: bloccati almeno 120 italiani -