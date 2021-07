Addio reddito di cittadinanza? A cosa servirebbe il referendum, il punto (Di sabato 10 luglio 2021) Addio reddito di cittadinanza? C'è un punto interrogativo alla fine della questione e, per il momento deve restarci. Sì, perché il dibattito delle ultime ore riguarda la possibilità che possa esserci un «referendum abrogativo». Ad annunciare la raccolta firme è stato un post sociale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. «Vogliamo - si è letto nel post - che siano gli italiani a dire se il reddito di cittadinanza è diseducativo e va mantenuto o no». reddito di cittadinanza, nato con il Conte 1 Il reddito di ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 10 luglio 2021)di? C'è uninterrogativo alla fine della questione e, per il momento deve restarci. Sì, perché il dibattito delle ultime ore riguarda la possibilità che possa esserci un «abrogativo». Ad annunciare la raccolta firme è stato un post sociale di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi. «Vogliamo - si è letto nel post - che siano gli italiani a dire se ildiè diseducativo e va mantenuto o no».di, nato con il Conte 1 Ildi ...

