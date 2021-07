11mila euro di multa per aver visto la partita: nei guai il super vip (Di sabato 10 luglio 2021) La rockstar britannica è stata sanzionata per aver trasgredito alla quarantena recandosi allo stadio di Wembley per assistere alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Era rientrato dalla Francia il girono prima del match Leggi su ilgiornale (Di sabato 10 luglio 2021) La rockstar britannica è stata sanzionata pertrasgredito alla quarantena recandosi allo stadio di Wembley per assistere alla semifinale tra Inghilterra e Danimarca. Era rientrato dalla Francia il girono prima del match

CaffeFou : 11mila euro di multa per aver visto la partita: nei guai il super vip - sportli26181512 : Mick Jagger allo stadio per Inghilterra-Danimarca: multa da 11mila euro: Il frontman dei Rolling Stones non ha risp… - sportli26181512 : Previsti 11mila tifosi italiani e 9mila spagnoli a Wembley: 40mila biglietti in vendita libera: Saranno almeno vent… - Ora_Notizie : Quattrocentomila euro di fondi pubblici per organizzare il ristretto evento 2021 all’Arena del Mare di Salerno di c… - RaiNews : A #Wembley almeno 11mila italiani #EURO2020 #Euro2021 #ItaliaSpagna -