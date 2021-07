Via Francigena, inaugurato l’ostello della gioventù a Configni (Di venerdì 9 luglio 2021) A partire dal fine settimana del 17 luglio sarà operativo il nuovo Ostello della gioventù di Configni, in provincia di Rieti. inaugurato nella mattinata del 9 luglio 2021 dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la struttura diventa un piccolo ma significativo punto di riferimento per tutti i giovani del territorio laziale. LEGGI ANCHE: A Trevi nel Lazio inaugurata la struttura ricettiva che valorizza il territorio e il turismo consapevole La struttura dell’ostello di Configni l’ostello di Configni sorge in un paese ... Leggi su funweek (Di venerdì 9 luglio 2021) A partire dal fine settimana del 17 luglio sarà operativo il nuovo Ostellodi, in provincia di Rieti.nella mattinata del 9 luglio 2021 dal PresidenteRegione Lazio Nicola Zingaretti, la struttura diventa un piccolo ma significativo punto di riferimento per tutti i giovani del territorio laziale. LEGGI ANCHE: A Trevi nel Lazio inaugurata la struttura ricettiva che valorizza il territorio e il turismo consapevole La struttura deldidisorge in un paese ...

