Variante Delta, la curva dei contagi in Italia torna a salire: “Indice Rt sopra 1 in 11 Regioni” (Di venerdì 9 luglio 2021) La curva dei contagi in Italia sta cambiando e la colpa è della Variante Delta. Per circa tre mesi i casi di Coronavirus sono stati in calo: a fine giugno, però, c’è stato un cambiamento netto. Prima una frenata e subito dopo, inevitabilmente, una risalita e la cura dei contagi ora è diversa in tutte le Regioni d’Italia. Non ci sono più dubbi sull’inversione di tendenza, e lo hanno confermato gli esperti: Roberto Battiston, la fondazione Gimbe e l’Aie (Associazione Italiana di Epidemiologia). L’Indice che descrive i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) Ladeiinsta cambiando e la colpa è della. Per circa tre mesi i casi di Coronavirus sono stati in calo: a fine giugno, però, c’è stato un cambiamento netto. Prima una frenata e subito dopo, inevitabilmente, una risalita e la cura deiora è diversa in tutte led’. Non ci sono più dubbi sull’inversione di tendenza, e lo hanno confermato gli esperti: Roberto Battiston, la fondazione Gimbe e l’Aie (Associazionena di Epidemiologia). L’che descrive i ...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - petergomezblog : Variante Delta, appello di 122 scienziati a Johnson: “Togliere tutte le restrizioni è un esperimento pericoloso e i… - Kmetro0_eu : Europa: Variante Delta, aumentano i contagi: ecco le zone rosse - zazoomblog : Covid Francia variante Delta nel 50% dei nuovi contagi - #Covid #Francia #variante #Delta -