Variante Delta, in Italia cresce. Crisanti: “Siamo a un passo da una variante resistente ai vaccini” (Di venerdì 9 luglio 2021) Come rivela il monitoraggio settimane comunicato dalla cabina di regia, la variante Delta ‘avanza’ e, rispetto allo 0.63 registrato la scorsa settimana, in quest’ultima l’Rt è salito allo 0.66. Di conseguenza, è salita anche l’incidenza, passando da 9 ad 11 casi ogni 100mila abitanti. Una situazione al momento non preoccupante ma, visti precedenti negli altri paesi, è comunque importante adottare comportamenti consoni. Crisanti: “Se uno è vaccinato con una singola dose di vaccino può sviluppare una malattia anche grave” Anche perché, avverte il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, Andrea ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Come rivela il monitoraggio settimane comunicato dalla cabina di regia, la‘avanza’ e, rispetto allo 0.63 registrato la scorsa settimana, in quest’ultima l’Rt è salito allo 0.66. Di conseguenza, è salita anche l’incidenza, passando da 9 ad 11 casi ogni 100mila abitanti. Una situazione al momento non preoccupante ma, visti precedenti negli altri paesi, è comunque importante adottare comportamenti consoni.: “Se uno è vaccinato con una singola dose di vaccino può sviluppare una malattia anche grave” Anche perché, avverte il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, Andrea ...

Advertising

ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - Agenzia_Ansa : 'La variante Delta è in crescita, occorre rispettare le misure'. E' quanto si legge nella bozza dell'Iss che sarà p… - Peter_Italy : RT @queequeg1901: I vaccini attuali funzionano contro la variante Delta MA stiamo producendo nuovi vaccini che funzionano contro la variant… - A5359201 : Olimpiadi blindate per la variante Delta (e perché i giapponesi non si vaccinano) (di A.Marrocco) -