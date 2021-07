Udinese, Joronen in arrivo per sostituire Musso (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo la partenza di Musso destinazione Atalanta, l’Udinese è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, a difendere i pali dei friuliani potrebbe essere Jesse Joronen, di proprietà del Brescia. Il club dei Pozzo vorrebbe chiudere l’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto. Joronen piaceva anche al Genoa, ma ora il suo futuro pare sempre più verso l’Udinese. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 9 luglio 2021) Dopo la partenza didestinazione Atalanta, l’è alla ricerca di un portiere per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web, a difendere i pali dei friuliani potrebbe essere Jesse, di proprietà del Brescia. Il club dei Pozzo vorrebbe chiudere l’accordo sulla base del prestito con diritto di riscatto.piaceva anche al Genoa, ma ora il suo futuro pare sempre più verso l’. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

