Tartaruga uccisa | nido ‘introvabile’ tra i lettini | giornata nera sul litorale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sono ore tristi per gli animali e per chi li ama. L’associazione di volontari ‘Tartarughe Marine in Campania’, nel mentre dà notizia del 18esimoaccertato sulle spiagge della Campania (la maggioranza in Cilento, gli altri suldomitio) ricostruisce gli ultimi, drammatici giorni. “A fronte di tanti momenti di entusiasmo e di fiducia nell’ umanità, che abbiamo vissuto in questo mese, quella di giovedì è stata davvero una. Ci hanno segnalato una deposizione a Maiori. Diverse pagine social hanno postato video e foto ma quando siamo giunti sul posto, del ...