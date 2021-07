Tare: “Grazie Inzaghi, adesso ripartiamo da Sarri. Ecco perché abbiamo scelto lui” (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, come nuovo allenatore della Lazio, è intervenuto anche il direttore sportivo Tare che ha accolto il tecnico toscano. “Voglio cogliere l’occasione di ringraziare mister Inzaghi e il suo staff per il lavoro svolto negli ultimi 5 anni con la Lazio, gli facciamo gli auguri per l’avventura all’Inter. perché Sarri? Per noi è stata una grande opportunità di fare quel salto ancora più difficile, sapevamo di aver fatto un grande lavoro negli ultimi anni, ma con l’occasione di arrivare a Sarri è stato per noi anche un banco di ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Maurizio, come nuovo allenatore della Lazio, è intervenuto anche il direttore sportivoche ha accolto il tecnico toscano. “Voglio cogliere l’occasione di ringraziare mistere il suo staff per il lavoro svolto negli ultimi 5 anni con la Lazio, gli facciamo gli auguri per l’avventura all’Inter.? Per noi è stata una grande opportunità di fare quel salto ancora più difficile, sapevamo di aver fatto un grande lavoro negli ultimi anni, ma con l’occasione di arrivare aè stato per noi anche un banco di ...

