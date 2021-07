Sconcerti sulla nuova Lazio di Sarri: "È un altro Napoli, non come alla Juventus" (Di venerdì 9 luglio 2021) Mario Sconcerti è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scovando un curioso paragone tra la nuova Lazio di Maurizio Sarri e il suo vecchio Napoli. Lo stesso tecnico toscano, infatti, aveva dichiarato di aver bisogno di una squadra con le giuste caratteristiche per ripartire. La Lazio, in questo caso, pare già calzargli a pennello, proprio come commenta Sconcerti: "Sono sicuro che Sarri alla Lazio sarà il padrone del campo, così come rimarrà sua ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 9 luglio 2021) Marioè intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scovando un curioso paragone tra ladi Maurizioe il suo vecchio. Lo stesso tecnico toscano, infatti, aveva dichiarato di aver bisogno di una squadra con le giuste caratteristiche per ripartire. La, in questo caso, pare già calzargli a pennello, propriocommenta: "Sono sicuro chesarà il padrone del campo, cosìrimarrà sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti sulla Sconcerti: 'Sarri? La Lazio è una società alla sua altezza'. E su Luis Alberto... Intervista Sconcerti: sulla Lazio di Sarri e Luis Alberto 'Sono sicuro che Sarri voleva dire che alla Lazio il padrone del campo è lui e che la gestione dei giocatori rimane sua. Alla Juventus è ...

Sconcerti sulla Salernitana: 'Inevitabile: l'hanno combinata grossa...' Ai microfoni di Tuttomercatoweb , ha parlato il giornalista Mario Sconcerti : facendo delle dichiarazioni nei confronti del caso Salernitana. Le parole di Mario Sconcerti 'Situazione assolutamente inevitabile, non potevano fare diversamente visto il grande casino. L'hanno combinata grossa tutti. Era nell'aria la decisione. Mi fa piacere per la Salernitana, ...

Sconcerti sulla Salernitana: “Inevitabile: l’hanno combinata grossa…” Webmagazine24 Montalto, D’Acri e Molinaro contro il sindaco: «Doppia morale su Verbeni e De Cicco» Dopo l’azzeramento della giunta, ex vicesindaco ed ex assessore insorgono contro le possibili riconferme dei consiglieri ...

Sconcerti: «Sarri? Per il suo calcio non ci vorrà molto. Su Luis Alberto…» Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Maurizio Sarri alla Lazio e del caso Luis Alberto Oggi la Lazio ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore Maurizio Sarri con ...

