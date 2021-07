Ricatto sessuale e prostituzione minorile: nuove piste nelle indagini sul suicidio del 18enne Orlando Merenda (Di venerdì 9 luglio 2021) Non ci sarebbero né omofobia né bullismo dietro il suicidio di Orlando Merenda, il 18enne che si è tolto la vita il 20 giugno 2021 gettandosi sotto un treno vicino casa, nella zona Lingotto, a Torino. La procura, che inizialmente aveva preso in considerazione queste ipotesi nell’indagine per istigazione al suicidio, ora le ha escluse e si sta concentrando piuttosto sulla paura del ragazzo nei confronti di qualcuno che potrebbe aver approfittato di lui, già prima di compiere 18 anni. Secondo quanto ricostruito da Cristina Palazzo su Repubblica, alla base dell’ipotesi d’indagine ci sono piccoli indizi ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Non ci sarebbero né omofobia né bullismo dietro ildi, ilche si è tolto la vita il 20 giugno 2021 gettandosi sotto un treno vicino casa, nella zona Lingotto, a Torino. La procura, che inizialmente aveva preso in considerazione queste ipotesi nell’indagine per istigazione al, ora le ha escluse e si sta concentrando piuttosto sulla paura del ragazzo nei confronti di qualcuno che potrebbe aver approfittato di lui, già prima di compiere 18 anni. Secondo quanto ricostruito da Cristina Palazzo su Repubblica, alla base dell’ipotesi d’indagine ci sono piccoli indizi ...

