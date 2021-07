Quando inizia Amici 21 | anticipazioni | professori e cast del talent di Maria De Filippi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 luglio 2021)21, grandi novità potrebbero esserci a breve. Mentre ormai da tempo proseguono iing della nuova edizione, un’indiscrezione fa già sperare i fan. Del resto in queste calde e afose giornate d’estate, dove i palinsesti tv (Europei e forse Temptation Island a parte) non vanno oltre repliche e riproposizioni, rumors del genere contribuiscono a portare un po’ d’aria fresca. Quantomeno in termini di novità per il prossimo futuro.21:e indiscrezioni sulla data Partiamo proprio daci sarà la messa in onda di ...