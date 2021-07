PSYCO: testo e significato del nuovo brano di Arisa (Di venerdì 9 luglio 2021) Fuori oggi, PSYCO, il nuovo brano di Arisa, già disponibile in tutte le piattaforme streaming e in digitale. L’artista, inoltre, annuncia nuove date del “Ortica Special Tour 2021” Da oggi, venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale “PSYCO“, il nuovo singolo di Arisa. “PSYCO” è un brano dal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessa Arisa insieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale. “PSYCO” è ... Leggi su zon (Di venerdì 9 luglio 2021) Fuori oggi,, ildi, già disponibile in tutte le piattaforme streaming e in digitale. L’artista, inoltre, annuncia nuove date del “Ortica Special Tour 2021” Da oggi, venerdì 9 luglio, è in radio e disponibile in digitale ““, ilsingolo di. “” è undal sound moderno e accattivante, scritto dalla stessainsieme a Francesco Sponta, con Daniele Autore (a.k.a. Danusk), Torine Michelle Bjåland e Viktoria Reitan per la parte musicale. “” è ...

Ultime Notizie dalla rete : PSYCO testo Testo di Psyco di Arisa, l'inno all'indipendenza emotiva Psyco di Arisa è il nuovo singolo dopo Ortica e dopo l'esperienza sanremese con Potevi Fare Di Più . Nel frattempo Rosalba si è anche concessa un po' di sana spensieratezza con Coro Azzurro , un ...

Psyco, Arisa, il nuovo singolo dal 9 luglio 2021: 'Voglio ballare, spero anche voi' Arisa ha annunciato, in questi minuti, il nuovo singolo ' Psyco ', fuori a partire dalla mezzanotte di venerdì 9 luglio 2021. Un pezzo che la stessa cantante ... testo e video della canzone non appena ...

Psyco, il nuovo singolo di Arisa e le nuove date del tour L'artista spiega come nasce il brano: "Psyco è una canzone che parla di me, di come sono, di come la penso sull'amore adesso, dall’ultima volta che mi ha delusa. Sento il bisogno di sentirmi indipende ...

