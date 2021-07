Pfizer, terza dose contro la variante Delta. Ma le autorità Usa frenano: «No, non serve» (Di venerdì 9 luglio 2021) Pfizer è pronta con la terza dose del suo vaccino anti-Covid per contrastare la variante Delta. Mikael Dolsten, direttore scientifico della società... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 luglio 2021)è pronta con ladel suo vaccino anti-Covid per contrastare la. Mikael Dolsten, direttore scientifico della società...

