(Di venerdì 9 luglio 2021) Da oggi, LINK – azienda dielettrici inprogettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità nata al MIT di Boston – sbarca acon 50disponibili in tutta la città, escluse solo alcune aree interdette al traffico quali il porto, Parco Palatucci e il cimitero americano. L’ingresso del servizio di micro-mobilità ha l’obiettivo di ridurre l’impatto sull’ambiente nei piccoli spostamenti urbani e offrire una nuova opportunità per raggiungere in comodità i luoghi di interscambio, come la stazione cittadina.elettrici in ...

Advertising

CorriereCitta : Nettuno, in arrivo 50 monopattini in sharing: tutto quello che serve sapere - Massimo60386626 : RT @NewNettunoBC: Benevento a Nettuno a Rhiner Cruz. Poche ore dopo il suo arrivo a Fiumicino, subito a disposizione dello staff tecnico de… - BaseballmaniaEU : RT @NewNettunoBC: Benevento a Nettuno a Rhiner Cruz. Poche ore dopo il suo arrivo a Fiumicino, subito a disposizione dello staff tecnico de… - g_colantuono : RT @NewNettunoBC: Benevento a Nettuno a Rhiner Cruz. Poche ore dopo il suo arrivo a Fiumicino, subito a disposizione dello staff tecnico de… - NewNettunoBC : Benevento a Nettuno a Rhiner Cruz. Poche ore dopo il suo arrivo a Fiumicino, subito a disposizione dello staff tecn… -

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno arrivo

Il Corriere della Città

Previsti al momento solo motorizzazione endotermiche ma è prevedibile in futuro l'anche di ... erede della MC12, alimentata dal propulsoreda 630 cavalli. Tra le elettriche non mancherà ...IlBaseball Club 1945 ingaggia il lanciatore di rilievo Rhiner Cruz . Nato a Santo Domingo in ... poi il passaggio nell'organizzazione dei New York Mets e l'in Doppio A nel 2011. L'anno ...Da oggi, LINK – azienda di monopattini elettrici in sharing progettato da Superpedestrian, la tech company leader nella micromobilità nata al MIT di Boston - sbarca a Nettuno c ...NETTUNO (RM) – Da oggi, LINK – azienda di monopattini ... Durante queste conversazioni, il detenuto è arrivato ad organizzare una spedizione di droga e sim card diretta alla casa circondariale, mentre ...